Краснокамск, Пермский край, 2 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Жительница Краснокамска Пермского края отсудила у Минобороны РФ 2 млн рублей за смерть своего сына. Об этом сообщает городской суд.

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С конца 2019 года юноша проходил службу по призыву. А в феврале 2020-го он плохо себя почувствовал. Медик воинской части назначил лечение, в итоге не изучил должным образом медицинские документы и не обратил внимания на аллергию, которая была у военнослужащего на определённые препараты. В итоге призывник погиб.

Суд признал фельдшера виновным в причинении смерти по неосторожности. А затем мать погибшего добилась от Министерства обороны компенсации морального вреда.