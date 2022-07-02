Минск, , 18:58 — REGNUM Правду обо всех зверствах, которые творили нацисты в годы Великой Отечественной войны, намерена продемонстрировать миру Белоруссия. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Им — всем, кто предпочел забыть, — придется снова смотреть на страшные следы кровавых преступлений их же отцов и дедов, — подчеркнул Лукашенко. — Что говорить, раньше мы деликатно молчали, по-славянски считали, что дети за родителей не отвечают».

Глава государства добавил, что жители Европы «пусть смотрят и делают выводы».

Как передавало ИА REGNUM, 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам пленарного заседания IX Форума регионов Белоруссии и России заявил, что странам бывшего Советского Союза стоит сближаться с Союзным государством России и Белоруссии в случае, если они хотят сохранить свой суверенитет.