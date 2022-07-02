Санкт-Петербург, , 18:49 — REGNUM Ленинградская область продолжает участвовать в восстановлении мирной жизни города Енакиево в Донецкой Народной Республике. По составленной между областью и городом в ДНР «Дорожной карте» планомерно ведется работа по налаживанию работы социальных объектов, восстановлении инфраструктуры, развитию институтов гражданского общества.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задачи, поставленные перед Ленинградской областью по восстановлению инфраструктуры жизнеобеспечения, выполняются в строгом графике и под контролем. Первоочередная — это ремонт дорог, подготовка к отопительному сезону систем ЖКХ, организация перевозок населения общественным транспортом, подготовка школ к учебному году», — сообщила вице-губернатор области по внутренней политике Анна Данилюк.

Она продемонстрировала первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко, который побывал в Енакиево в рамках рабочей поездки, многофункциональный передвижной клиническо-амбулаторный комплекс, поступивший из Ленинградской области и уже с 30 мая принимает пациентов.

По словам Данилюк, особое внимание уделяется социальной работе и общественной жизни, а также налаживанию информационной интеграции с Россией. Так, налажена работа телеканала Ленинградской области ЛенТВ24 и оказывается помощь в открытии в Енакиево собственного телеканала. Организован отдых детей из Енакиево в летних лагерях на территории Ленинградской области. Уже получили путевки 200 детей.