Санкт-Петербург, 2 июля, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Ленинградская область продолжает участвовать в восстановлении мирной жизни города Енакиево в Донецкой Народной Республике. По составленной между областью и городом в ДНР «Дорожной карте» планомерно ведется работа по налаживанию работы социальных объектов, восстановлении инфраструктуры, развитию институтов гражданского общества.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Задачи, поставленные перед Ленинградской областью по восстановлению инфраструктуры жизнеобеспечения, выполняются в строгом графике и под контролем. Первоочередная — это ремонт дорог, подготовка к отопительному сезону систем ЖКХ, организация перевозок населения общественным транспортом, подготовка школ к учебному году», — сообщила вице-губернатор области по внутренней политике Анна Данилюк.

Она продемонстрировала первому замглавы администрации президента России Сергею Кириенко, который побывал в Енакиево в рамках рабочей поездки, многофункциональный передвижной клиническо-амбулаторный комплекс, поступивший из Ленинградской области и уже с 30 мая принимает пациентов.

По словам Данилюк, особое внимание уделяется социальной работе и общественной жизни, а также налаживанию информационной интеграции с Россией. Так, налажена работа телеканала Ленинградской области ЛенТВ24 и оказывается помощь в открытии в Енакиево собственного телеканала. Организован отдых детей из Енакиево в летних лагерях на территории Ленинградской области. Уже получили путевки 200 детей.