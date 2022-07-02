Донецк, 2 июля, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Населенные пункты Ясиноватая и Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18:00 — населенный пункт Ленинское — населенный пункт Горловка (пос. шахты им. Гагарина): выпущено семь снарядов калибра 122 мм; 18:22 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибра 152 мм