Белград, 2 июля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин, выступая 2 июля в утренней программе Pink Television заявил, что страна «не хочет быть пехотой НАТО» и не станет вмешиваться в конфликт между Западом и Россией.

Mod.gov.rs Александр Вулин

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Вулин раскритиковал вице-премьера республики Зорану Михайлович, которая считает, что будущее правительство Сербии должно быть более конкретным в отношении Украины.

«Если вы хотите придерживаться территориальной целостности и суверенитета как важнейшего принципа в международной политике, исходите из Сербии. Сначала откажитесь от признания Косово, затем скажите — извините, Сербия целая, мы совершили ошибку, бомбив вас, извините за всех детей, за то, что убили вас, простите за то, что сделали это с вами, мы начинаем исправлять наши ошибки. И не просить Сербию быть пехотой пакта НАТО, чтобы Сербия была тем, кто вступит в конфликт с Россией. Так что я не знаю, что имела в виду моя коллега, чтобы быть более ясным в отношении конфликта на Украине. Мы очень ясны — мы не вступим в конфликт с Российской Федерацией, мы не будем вступать в чужие войны, мы не будем чужой пехотой», — заявил глава МВД Сербии.

Александр Вулин напомнил, что Сербия — единственная страна в Европе, которая не ввела никаких санкций против Российской Федерации, в первую очередь благодаря президенту страны Александру Вучичу.