Минск, , 18:41 — REGNUM Единственно верный выбор делает народ Белоруссии. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 2 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Независимости.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не хочется в такой день говорить о соседях (Украине), которые возвели убийц и маньяков в ранг национальных героев, — сказал Лукашенко. — … К сожалению, дело полицаев и других пособников гитлеровских убийц живет».

Глава Белоруссии добавил, что хочет поблагодарить за единственно верный выбор белорусский народ, который смотрит на «жалкие попытки современных коллаборационистов переписать историю Великой Отечественной войны».

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что политика западных стран не оставила иного пути, кроме как начало проведения РФ спецоперации на Украине.