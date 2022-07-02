Лас-Вегас, США, , 21:33 — REGNUM Фестиваль Day N Vegas в Лас-Вегасе (США), на котором должен был выступить рэпер Travis Scott (Жак Уэбстер), отменён. Об этом сообщил портал Page Six 2 июля.

Travis Scott Кадр из видеоклипа

Как заявили организаторы, причиной отмены стала «комбинация проблем с логистикой, сроками и производством». Изначально мероприятие должно было состояться со 2 по 4 сентября 2022 года, став первым фестивалем с Travis Scott после трагедии на Astroworld.

Напомним, 5 ноября 2021 года на фестивале Astroworld, организатором которого выступил Travis Scott, произошла массовая давка. В результате происшествия 10 человек погибли и более 300 зрителей получили травмы.

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