Майкоп, 2 июля, 2022, 18:24 — ИА Регнум. В Адыгее произошла автоавария с участием трех легковых автомобилей и автобуса, в котором ехали на отдых 40 пассажиров. В результате ДТП пострадали два человека. Среди них пассажиров автобуса нет, сообщили 2 июля в пресс-службе регионального управления МВД. ДТП произошло в 12:20 на участке автодороги А-159 при подъезде к Кавказскому государственному биосферному заповеднику.

Schekinov Alexey Victorovich ДТП

В поселке Каменномостский «Лады Гранты» допустил касательное столкновение с пассажирским автобусом Setra, после чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой Приорой» и «Хендай Элантрой». В результате автоаварии пострадали 47-летний водитель «Лады Гранты» и 44-летняя жительница Майкопского района, управлявшая «Ладой Приорой».

В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП, пострадавшие доставлены в республиканскую больницу.