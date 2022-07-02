Варшава, 2 июля 2022, 18:27 — REGNUM Польша продолжит добиваться репараций от Германии за ущерб, нанесённый стране во время Второй мировой войны. Об этом 2 июля заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время встречи с избирателями в городе Белосток.
По словам политика, Польша «не может отступать» и «быть мягкими» в этом вопросе.
В правительстве Германии неоднократно заявляли, что Польше уже выплачены достаточно крупные репарации, а в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших возмещений и ранее не раз подтверждала это решение.