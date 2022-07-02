Варшава, , 18:27 — REGNUM Польша продолжит добиваться репараций от Германии за ущерб, нанесённый стране во время Второй мировой войны. Об этом 2 июля заявил глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский во время встречи с избирателями в городе Белосток.

Ярослав Качиньский (сс) Rafał Zambrzycki

По словам политика, Польша «не может отступать» и «быть мягкими» в этом вопросе.

«Мы (власти Польши) должны твёрдо отстаивать свои интересы и в то же время знать, каковы они на самом деле, — сказал Качиньский. — Знать, например, что если мы помогаем Украине, а никто не помогает так, как мы, то мы защищаем польские интересы» .

В правительстве Германии неоднократно заявляли, что Польше уже выплачены достаточно крупные репарации, а в 1953 году Варшава отказалась от дальнейших возмещений и ранее не раз подтверждала это решение.