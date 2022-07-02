2 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что странам бывшего Советского Союза стоит сближаться с Союзным государством России и Белоруссии, если они хотят сохранить свой суверенитет.

Анна Царькова, , 18:35 — REGNUM Странам бывшего Советского Союза стоит сближаться с Союзным государством России и Белоруссии, если они хотят сохранить свой суверенитет, заявил 1 июля белорусский президент Александр Лукашенко. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в видеообращении к участникам пленарного заседания IX Форума регионов Белоруссии и России.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам белорусского лидера, Союзное государство на данный момент является локомотивом в общем потоке интеграционных процессов, а также — примером и образцом культурного и экономического взаимодействия между двумя странами.

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Заявление Лукашенко обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения с одобрением восприняли слова белорусского лидера. Иные же напомнили о белорусской политике «многовекторности», указав на то, что слова белорусского руководства расходятся с делами.

«Взял бы и сделал первый шаг да объединился с Россией. А так только «бла-бла-бла». Как всегда», — отреагировал Boris K.

«Долго Батька водил Россию за нос. Сидел на двух стульях. Теперь стул остался один — только Россия», — добавил Den.

Белорусский маятник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«А ведь не зря пугали, что Путин хочет снова СССР… Только этим нас не испугать, а вот сами [те], кто пугал, как раз-таки и боятся!» — написал Олег Р.

«Совершенно справедливые слова! Хватит! Уже наелись ложной самостоятельности по самое «не хочу»! По факту она нужна только правящим верхушкам, грабящим свои страны. Пришла пора объединяться или исчезнуть», — добавил Oleg A.

«Не люблю Батьку, очень много пурги гонит, но здесь он прав…» — отреагировал Евгений Б.

«Сам-то только в прошлом году сориентировался! А то тоже на двух стульях сидел — и нашим и вашим. А Путин вас не подвёл!» — отметила Ирина.

«Говорит-то он говорит, и много чего правильно. Только действий ноль! ЛДНР не признаёт, ранее Крым не признал за Россией. Дальше смысл что-то говорить?» — недоумевает Sergey D.

«О как заговорил! А где это всё на деле? А воз и ныне там…» — добавил Alex.

«Прав-то он прав! Безоговорочно! Только вот каждый князёк на себя одеяло тащит! С троном никто не хочет расставаться!» — комментирует слова Лукашенко Геннадий.

«Осенило Батьку после того, как чуть не свергли, а то Запад-Запад и туды, и сюды… чуть как Янукович не закончил», — отреагировал «че надо».

«Говорит-то он правильно, только вот после его многовекторности верится ему с трудом», — отметил Василий К.

«А как же многовекторность? Какое прозрение!» — добавил Андрей Ю.

«Однозначно, — кто смел гавкнуть, когда мы были СССР? Нас боялись и уважали», — написала Alla S.

«Некоторые не хотят, их вполне устраивает лежать под американцами», — пишет «Юстас — Алексу».

«Был бы сейчас Советский Союз, хрен бы кто рыпнулся! Сидели бы как мыши! Это нам всем большой трагический урок! Нельзя нам друг без друга. Судьба такая у нашего народа. Раз мы на одной земле, значит, и жить нам надо бок о бок, друг о друге заботиться и не рвать куски каждый для себя! Лукашенко прав!» — отметила Екатерина Б.

«Так кто присоединится, если вся власть в этих странах проамериканская?» — задалась вопросом Анна.

«Батька дело говорит, а то Россия надарила земель, — один Казахстан чего стоит», — подытожил Алексей К.

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