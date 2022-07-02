Лондон, , 21:33 — REGNUM Известная певица Рианна (Робин Рианна Фенти) впервые вышла в свет после родов в мае 2022 года. Об этом 2 июля сообщил портал HipHopDX.

Рианна DoD News

Артистка посетила фестиваль Wireless в Лондоне (Великобритания), чтобы поддержать своего возлюбленного A$AP Rocky (Раким Майерс). Незадолго до начала мероприятия Рианна также появилась в одной из лондонских парикмахерских, тем самым шокировав местных поклонников.

Напомним, 13 мая 2022 года Рианна родила сына. Отцом ребёнка стал рэпер A$AP Rocky.

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