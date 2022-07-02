Донецк, 2 июля 2022, 18:11 — REGNUM В Донецке получило повреждения при обстреле украинскими войсками здание машиностроительного завода. Разрушения причинены зданию механического цеха завода, который находится в Петровском районе. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее сообщалось о получении ранений двумя жителями Донецка при обстреле ВСУ Петровского района 1 июля. При обстреле Петровского района в 14:00 2 июля было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.
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