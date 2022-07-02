Донецк, 2 июля, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Донецке получило повреждения при обстреле украинскими войсками здание машиностроительного завода. Разрушения причинены зданию механического цеха завода, который находится в Петровском районе. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Mil.gov.ua Обстрел

«В результате обстрела Петровского района получило повреждение здание мехцеха машиностроительного завода по ул. Чусовской», — написал мэр в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось о получении ранений двумя жителями Донецка при обстреле ВСУ Петровского района 1 июля. При обстреле Петровского района в 14:00 2 июля было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.