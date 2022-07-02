Берлин, 2 июля 2022, 18:14 — REGNUM Деятельность Siemens Healthineers в России соответствует санкциям ЕС, прекращение работы было бы немыслимым как с юридической, так и с моральной точек зрения, заявил в интервью газете Die Welt финансовый директор компании Йохен Шмитц.
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По словам Шмитц, Siemens Healthineers предлагает продукты и услуги для оказания медицинской помощи гражданскому населению, эти сферы не санкционированы, компания выполнят свои договорные обязательства.
Siemens Healthineers не ищет новых клиентов в России, настаивает на предоплате и не принимает рубли в качестве платежного средства, добавил финансовый директор компании.