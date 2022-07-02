Берлин, 2 июля, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Деятельность Siemens Healthineers в России соответствует санкциям ЕС, прекращение работы было бы немыслимым как с юридической, так и с моральной точек зрения, заявил в интервью газете Die Welt финансовый директор компании Йохен Шмитц.

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По словам Шмитц, Siemens Healthineers предлагает продукты и услуги для оказания медицинской помощи гражданскому населению, эти сферы не санкционированы, компания выполняет свои договорные обязательства.

«Нет никаких юридических оснований не выполнять наши контракты. И даже с этической точки зрения я считал такой шаг сомнительным. Должны ли мы отказать российским детям в терапии рака? Они не несут никакой … Но проблема совсем в другом. Наша позиция по вопросу о России регулярно является предметом дискуссий, как на уровне совета директоров, так и во всей компании. Нам нелегко это сделать. Но, в конце концов, мы видим себя здесь в долгу», — цитирует издание Йохена Шмитца.

Siemens Healthineers не ищет новых клиентов в России, настаивает на предоплате и не принимает рубли в качестве платежного средства, добавил финансовый директор компании.