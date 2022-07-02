Москва, 2 июля, 2022, 18:01 — ИА Регнум. В Российской Федерации за минувшие сутки провели более 110 тыс. тестов на выявление SARS-CoV-2. Об этом 2 июля сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус. рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

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«За последние сутки проведено 111 тысяч тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране проведено более 298,5 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в России за сутки госпитализированы 1112 человек с COVID-19.