Новосибирск, 2 июля, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Суд арестовал подозреваемого в государственной измене ученого Анатолия Маслова. Он перевезен в СИЗО «Лефортово» в Москве. Маслов — профессор Новосибирского госуниверситета, член Национального комитета России по теоретической и прикладной механике.

Арест

«Маслов подозревается в предоставлении данных, являющихся государственной тайной», — цитирует ТАСС свой источник в следствии.

Он также уточнил, что сведения, которые «сливал» Маслов, связаны с гиперзвуком.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске был задержан заведующий лабораторией Новосибирского госуниверситета Дмитрий Колкер. Его также подозревают в государственной измене.