Тбилиси, , 22:56 — REGNUM Подразделения Восточного и Западного командования сил обороны Грузии провели разведывательные учения, сообщает 2 июля mod. gov. ge.

Грузинские солдаты на учениях Mod.gov.ge

Полевые ситуационные сборы были успешно проведены в Коджори с использованием новых технологических элементов. Разведывательные подразделения обнаружили диверсионные группы условного противника и провели операцию по их задержанию. Заместитель командующего силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий Чичинадзе наблюдал за кульминацией учений.

В ходе учений разведывательные подразделения прошли полевые, практические и теоретические занятия, которые были максимально приближены к реальной обстановке. В соответствии со сценарием моделирования были выполнены различные тактические задачи, в том числе: реагирование на контакт, захват патрульного лагеря, рейд и засада.

Целью учений является повышение уровня боевой подготовки разведывательных подразделений и совершенствование тактических навыков.

В учениях приняли участие подразделения Восточного и Западного командования, национальная гвардия, командование авиации и противовоздушной обороны, а также силы специальных операций.