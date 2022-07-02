Белгород, 2 июля, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Гуманитарный конвой с крупной партией энергооборудования направило в Харьковскую область Украины вместе с ПАО «Россети» правительство Белгородской области. Об этом 2 июля в телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Гуманитарный груз энергетиков

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По его словам, в составе гуманитарного груза оборудование и расходные материалы, например 25 тонн трансформаторного масла.

«Оно было необходимо для восстановления электроснабжения в Балаклее. Здесь почти месяц была разбита подстанция, которая обеспечивала электроэнергией весь город. Благодаря совместным усилиям более 20 тысяч человек получили свет в свои жилые дома, а главное — заново заработала вся необходимая инфраструктура», — пояснил губернатор.

Энергооборудование предназначено для восстановлениясистемы электроснабжения в Купянском, Изюмском и Балаклейском районах Харьковской области.