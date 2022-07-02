Москва, 2 июля, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Соболезнования в связи со смертью классика советской анимации Леонида Шварцмана выразила 2 июля министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Министр отметила, что наследие художника составляет десятки мультфильмов, которые по праву являются национальным достоянием нашей страны.

«Для молодого поколения его профессиональный путь всегда будет служить настоящим примером любви к избранному делу и беззаветной преданности искусству. Созданные Леонидом Ароновичем персонажи искренне полюбились миллионам зрителям разных поколений, став для них тёплым детским воспоминанием. Светлая память», — цитирует министра пресс-служба ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, режиссёр-мультипликатор скончался 2 июля в возрасте 101 года.