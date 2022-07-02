Лондон, 2 июля, 2022, 21:31 — ИА Регнум. Канал HBO закрыл фантастический сериал «Жена путешественника во времени» после первого сезона. Об этом сообщил портал The Week 2 июля.

Кадр из трейлера Тео Джеймс в сериале «Жена путешественника во времени»

Точная причина закрытия не раскрывается, однако пользователи Сети связывают подобное решение с низкими показателями шоу. Стоит отметить, что финальный эпизод первого сезона был показан 19 июня 2022 года.

Напомним, «Жена путешественника во времени» является экранизацией одноимённого романа Одри Ниффенеггер. Главные роли в сериале исполнили Роуз Лесли («Последний охотник на ведьм») и Тео Джеймс («Дивергент»).