Донецк, 2 июля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Еленовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:40 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Еленовка: выпущено пять снарядов калибра 122 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики вновь обстреляли Широкую Балку, Донецк и Доломитное.