Варшава, , 17:25 — REGNUM Воздержаться от поездок в Белоруссию, а в случае необходимости — соблюдать осторожность, рекомендовал МИД Польши гражданам страны. Заявление заместителя главы внешнеполитического ведомства Павла Яблоньского приводит 2 июля Польское агентство печати.

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В польском МИД отметили, что Белоруссия активно поддерживает российскую спецоперацию на Украине, кроме того, «там много политзаключённых».

«Позиция белорусских властей устойчиво враждебна по отношению к Украине и Польше. Если кто-то хочет рисковать, находясь на территории страны, считающей Польшу врагом, то он должен понимать, что риск очень серьёзен, потому что там враждебные намерения», — отметил Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии «в целях поддержания добрососедских отношений» ввели с 1 июля по 31 декабря 2022 года безвизовый порядок въезда для граждан Польши.

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