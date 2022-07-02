Варшава, 2 июля 2022, 17:25 — REGNUM Воздержаться от поездок в Белоруссию, а в случае необходимости — соблюдать осторожность, рекомендовал МИД Польши гражданам страны. Заявление заместителя главы внешнеполитического ведомства Павла Яблоньского приводит 2 июля Польское агентство печати.
В польском МИД отметили, что Белоруссия активно поддерживает российскую спецоперацию на Украине, кроме того, «там много политзаключённых».
Как сообщало ИА REGNUM, власти Белоруссии «в целях поддержания добрососедских отношений» ввели с 1 июля по 31 декабря 2022 года безвизовый порядок въезда для граждан Польши.
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