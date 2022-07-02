Луганск, , 17:20 — REGNUM Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Лисичанске, которые полностью потеряли управление, уже утратили боеспособность. Об этом 2 июля заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Солдаты ВС РФ Mil.ru

«В населенном пункте Лисичанск есть еще локальные очаги… — сказал он. — Это сопротивление уже незначительное, поскольку данные подразделения (ВСУ) полностью утратили боеспособность и полностью потеряли управление».

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в видеообращении сообщил, что уже в центре Лисичанска находятся войска ЛНР и подразделения ВС РФ.