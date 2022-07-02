Лос-Анджелес, США, , 21:30 — REGNUM Актёр Крис Хемсворт назвал причину, по которой он может перестать исполнять роль супергероя Тора в кино. Об этом сообщил портал Comicbook 2 июля.

Крис Хемсворт Gage Skidmore

«Пока зрители, фанаты, руководители Marvel не скажут: «Нет, с нас достаточно», я буду продолжать сниматься, мне это нравится. Это весело», — заявил актёр. Помимо этого, Хемсворт отметил, что всегда с энтузиазмом подходил к съёмкам в фильмах о Торе, однако боялся, что зрители «не примут его версию персонажа».

Напомним, мировая премьера новой ленты о Торе под названием «Тор: Любовь и гром» намечена на 8 июля 2022 года. В России показ фильма был отложен.

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