Лос-Анджелес, США, 2 июля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Актёр Крис Хемсворт назвал причину, по которой он может перестать исполнять роль супергероя Тора в кино. Об этом сообщил портал Comicbook 2 июля.

Gage Skidmore Крис Хемсворт

«Пока зрители, фанаты, руководители Marvel не скажут: «Нет, с нас достаточно», я буду продолжать сниматься, мне это нравится. Это весело», — заявил актёр. Помимо этого, Хемсворт отметил, что всегда с энтузиазмом подходил к съёмкам в фильмах о Торе, однако боялся, что зрители «не примут его версию персонажа».

Напомним, мировая премьера новой ленты о Торе под названием «Тор: Любовь и гром» намечена на 8 июля 2022 года. В России показ фильма был отложен.