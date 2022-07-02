Запорожье, Украина, 2 июля 2022, 17:13 — REGNUM Десант волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» прибыл в Запорожскую область для оказания помощи местным жителям. Добровольческая группа состоит из 20 человек, которые перед выездом прошли специальное обучение в волонтерском центре «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты». Об этом сообщил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Перед выездом все волонтеры проходят обучение. Только за первый месяц работы волонтерского центра «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» специальную подготовку прошли более 100 волонтеров.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 17 июня добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске Харьковской области.
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