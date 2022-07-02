Запорожье, Украина, 2 июля, 2022, 17:13 — ИА Регнум. Десант волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» прибыл в Запорожскую область для оказания помощи местным жителям. Добровольческая группа состоит из 20 человек, которые перед выездом прошли специальное обучение в волонтерском центре «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты». Об этом сообщил Председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«Мы отправили нашу первую группу волонтеров для работы на освобождённой территории Запорожской области, где на постоянной основе будут находиться 20 добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». Ребята будут оказывать необходимую помощь людям: раздавать гуманитарную помощь, организовывать досуг для детей, оказывать адресную помощь людям на местах. При необходимости и в зависимости от ситуации готовы в любой момент увеличить наш контингент в Запорожской области. Ежедневно к нам поступают сотни заявок от наших активистов со всей страны, которые хотят поехать оказывать помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий», — сказал Антон Демидов.

Перед выездом все волонтеры проходят обучение. Только за первый месяц работы волонтерского центра «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» специальную подготовку прошли более 100 волонтеров.

«Отмечу, что все, без исключения, волонтеры перед выездом на места проходят обучение в нашем волонтерском центре. За месяц своей работы в нем обучились более 100 волонтеров. Основной упор делаем на медицинскую помощь, физическую и психологическую подготовку», — добавил Антон Демидов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 17 июня добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске Харьковской области.

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