Среднеуральск, Свердловская область, 2 июля, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Среднеуральске Свердловской области местный житель отдал мошенникам более 950 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

Пострадавшим оказался гражданин 1964 года рождения. Он искал серверное оборудование и обратился к объявлениям в интернете. Но продавец взял деньги и не прислал оплаченного товара.

Когда гражданин понял, что стал жертвой обмана, то обратился в полицию. Проводится проверка.