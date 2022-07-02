Манчестер, Великобритания, , 17:08 — REGNUM 25-летний опорный полузащитник сборной Шотландии и воспитанник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей может продолжить карьеру в «Ньюкасле». Об этом 2 июля сообщило издание The Times.

По информации источника, сделка оценивает в 32 миллиона евро. Текущее соглашение шотландского хавбека с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В прошедшем сезоне Скотт Мактоминей принял участие в тридцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил девять желтых карточек.