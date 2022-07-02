Москва, 2 июля, 2022, 17:04 — ИА Регнум. 24-летний российский форвард ЦСКА Федор Чалов вернулся в расположение московского клуба после аренды в швейцарском «Базеле». Об этом 2 июля сообщил руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер.

Дмитрий Голубович Фёдор Чалов

«Чалов вернулся в Россию, его арендное соглашение с «Базелем» закончилось», — цитирует Уолтера издание «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Федор Чалов, выступая за швейцарский клуб на правах аренды, принял участие в четырнадцати матчах Суперлиги 2021/22, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Чалова с «красно-синими» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского нападающего в 6 миллионов евро.