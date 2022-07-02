Стамбул, Турция, 2 июля 2022, 17:06 — REGNUM Выход Турции из НАТО сделает страну независимой и производящей. Об этом, как сообщает газета Aydınlık, заявил 2 июля лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, выступая на пресс-конференции в Стамбуле.
Председатель партии отметил, что Vatan будет «постоянно высказывать предложения правительству в отношении НАТО, чтобы Турция приняла политику, соответствующую её независимости и целостности». По мнению Перинчек, выход из альянса поможет стране пережить энергетическую депрессию.
Исправить «допущенную ошибку» можно в течение следующего года, считают в Vatan.