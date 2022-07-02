Стамбул, Турция, 2 июля, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Выход Турции из НАТО сделает страну независимой и производящей. Об этом, как сообщает газета Aydınlık, заявил 2 июля лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, выступая на пресс-конференции в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Председатель партии отметил, что Vatan будет «постоянно высказывать предложения правительству в отношении НАТО, чтобы Турция приняла политику, соответствующую её независимости и целостности». По мнению Перинчек, выход из альянса поможет стране пережить энергетическую депрессию.

«Если мы выйдем из НАТО, цены на энергоносители упадут. Потому что в НАТО нет ни дизельного топлива, ни электричества, ни природного газа. Вы увидите, что Саудовская Аравия в ближайшее время начнет бороться с империализмом НАТО и США. Таким образом, выход из НАТО — первое условие независимой и производящей Турции. Мы подошли к концу Турции, управляемой законами из Брюсселя», — заявил политик.

Исправить «допущенную ошибку» можно в течение следующего года, считают в Vatan.