Донецк, 2 июля, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли ряд населенный пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:10 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Широкая Балка: выпущено шесть мин калибра 120 мм; 15:32 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибра 122 мм; 16:00 - населенный пункт Кодема - населенный пункт Доломитное: выпущено 10 снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в Минобороны России сообщили, что военные РФ за сутки наполовину сократили личный состав трёх украинских батальонов в ходе боёв под Лисичанском.