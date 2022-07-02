Москва, , 16:55 — REGNUM 25-летний центральный полузащитник сборной Парагвая Хесус Медина 2 июля вернулся в расположение московского ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «красно-синих».

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«Планирую работать с полной отдачей. Очень хочется, чтобы у нас произошел резкий подъем в качестве», — цитирует футболиста пресс-служба ЦСКА.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Хесус Медина принял участие в десяти турах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

За ЦСКА парагваец выступает с 17 января 2022 года после перехода из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.