Москва, 2 июля, 2022, 16:52 — ИА Регнум. К завершению между Украиной и Европой близится «бурный роман». Об этом 2 июля сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Похоже, бурный роман европейцев с украинцами завершается, — отметил он. — Их (граждан Украины) уже не хотят, от них устали».

По его словам, про свой оголтелый национализм уже вспомнили жители Польши, в других европейских странах также идут «схожие процессы».

«От украинофилии до украинофобии один шаг, — добавил Медведев. — Ведь угасающие чувства не зажечь снова никакими обещаниями».

Как передавало ИА REGNUM, 30 июня зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время своего выступления на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что слова бывшего посла РФ в Киеве Виктора Черномырдина про вступление Украины в ЕС всё ещё являются актуальными.