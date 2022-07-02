Донецк, 2 июля, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин назначил на ряд министерских должностей опытных управленцев из России. Он отправил в отставку бывших руководителей минобра, минздрава, минугля и энергетики, министерства доходов и сборов, поблагодарив их за профессионализм на своих постах, и назвал причиной смены глав ведомств в правительстве необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле. При этом бывшие министры стали первыми заместителями глав ведомств.

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«Необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств. Поэтому мы пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев», — прокомментировал свое решение Пушилин в телеграм-канале.

Министром образования назначена Ольга Колударова, её замом станет Михаил Кушаков. Главой минздрава стал Дмитрий Гарцев, а Александр Оприщенко — заместителем главы ведомства. Андрей Чертков назначен министром угля и энергетики, а Анатолий Нестеренко — его первым заместителем. Министром доходов и сборов назначили Дмитрия Шмелева. Денис Курашов стал заместителем министра связи.