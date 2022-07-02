Кишинёв, 2 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Властям Молдавии необходимо извлечь выгоду от присутствия НАТО в регионе, безопасности страны ничего не угрожает, заявил заместитель генсека альянса Мирча Джоанэ. Интервью с политиком вышло 2 июля на государственном молдавском телеканале «Moldova-1».

NATO Мирча Джоанэ

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По словам Джоанэ, Черноморский регион стратегически важен для НАТО, что отражено в стратегической концепции альянса, принятой на саммите в Мадриде.

«Сейчас военной угрозы для Молдавии не существует. НАТО продолжит играть определённую стабилизирующую роль в регионе. А власти страны должны извлечь выгоду из этого, — отметил Джоанэ.

Как сообщало ИА REGNUM, на саммите в Мадриде лидеры НАТО в новой стратегической концепции альянса до 2030 года признали Россию «угрозой коллективной безопасности».