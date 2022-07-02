2 июля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление главы Федерального сетевого агентства Клауса Мюллера о том, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Германию, в связи с чем потребителям необходимо принять меры для экономии энергоносителя.

Оксана Переможенко, , 16:37 — REGNUM Россия может полностью прекратить поставки газа в Германию, в связи с чем потребителям необходимо принять меры для экономии энергоносителя. К этому призвал глава германского регулятора, Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke, опубликованном 2 июля.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Многие потребители будут шокированы, когда получат по почте извещения от своих поставщиков», — сказал он, добавив, что из-за ситуации с газопроводом «Северный поток» цена на топливо может быть увеличена в три раза, а дальнейшая ситуация непредсказуема.

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Заявление чиновника обсудили в мессенджере Telegram.

«Ну, пора привыкать, раз по-соседски не живется», — написала Виктория.

«Путин сколько лет назад вас предупреждал: «Газа вы не хотите, атомную энергетику развивать не хотите. Дровами топить? Так за ними тоже в Сибирь надо ехать!». Вот немцы такие прагматичные и экономные, что реально диву даёшься. Я бы ещё понял — испанцы или греки… но вот от немцев не ожидал», — добавил Родион.

«А как зимой немцы греться будут — трением тел или плясать?» — с юмором поинтересовался один из участников обсуждения.

«Это новый вид войны — энергетическая. У кого больше энергии, тот и победит. А у нас в России газ, а у вас?» — с сарказмом отреагировал «Антизомби».

«А про производственный сектор забыли, что ли?» — спросил Дмитрий.

«Северный поток — 2» в полной готовности к запуску, так что всё в их руках», — добавил Александр Б.

«А как же десятилетие ходившие по соцсетям их образцовые экодома с солнечными батареями и суперветряками, кормящими энергией целые посёлки, а?» — поинтересовался Nothing Else Matters.

«Герру Шольцу, наверное, весело», — с сарказмом отметил Bzzz.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да, Россия всего лишь сырьевой придаток Запада! Теперь без придатка поживите», — смеется Елена Д.

«Наше представление о крепкой экономике Запада было слишком преувеличено», — прокомментировал Александр.

«А могли бы и дальше, без внешнего управления из-за океана, получать не сильно дорогой газ, развивать экономику…» — написал Алексей Б.

«Кажется, самое время провести профилактику всей газотранспортной системы», — с сарказмом отметил Aleksandr, напоминая о том, что на 10 дней будет отключен газопровод «Северный поток» для планового ремонта.

«Бумеранг российских 90-х», — отреагировала Светлана.

«Ну всё, теперь начнут у себя пургу разгонять, что жить при 16 градусах зимой — это полезно для здоровья, не мыться — тоже, это же натуральная защита тела. Ну а зачем готовить — ешьте сырые овощи», — смеется Александр.

«Не хотели слушать Миллера, пусть послушают Мюллера», — с сарказмом добавила Сильва.

«Зачем нужно принимать какие-то меры? Пусть продолжают говорить населению, что, замерзая, они «борются с Путиным», — не без иронии отметила Елена.

«Правильно, хватит за счёт дешевых ресурсов нашей страны жить», — комментирует новость Екатерина Т.

«Это наисветлейший (вероятно, речь идет о Путине — О. П.) вашему населению наглядно демонстрирует, что будет, если российский газ заменить чьим-то другим… Чтобы когда придет время X, сговорчивее были и не выпендривались…» — смеется Evi B.

«Теперь-то европейцы поймут, что такое реальная экономика, основанная на природных богатствах, и виртуальная, основанная на еврофантиках и американских бумажках», — подытожил один из участников обсуждения.