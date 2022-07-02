Амстердам, , 16:27 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» предложил амстердамскому «Аяксу» 41 миллион евро за трансфер 24-летнего центрального защитника сборной Аргентины Лисандро Мартнеса. Об этом 2 июля сообщило издание De Telegraaf.

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По информации источника, общая сумма трансфера может достичь 45 миллионов евро, если будут выполнены условия для выплаты бонусов. Ранее сообщалось, что «Аякс» отклонил последнее предложение «красных дьяволов», так как планирует выручить за футболиста не менее 50 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Лисандро Мартинес принял участие в 24-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами.