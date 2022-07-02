Красногорск, , 16:27 — REGNUM Из Московской области в Донецкую Народную Республику (ДНР) в рамках акции «Доброе дело» доставят две фуры с медикаментами и расходными материалами. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Гуманитарная помощь Dnmchs.ru

«2 июля в ДНР выехали две фуры с лекарственными средствами, собранными в рамках акции «Доброе дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Мособлмедсервис», подведомственный министерству здравоохранения Московской области, собирал медикаменты и расходные материалы для жителей Донбасса.

Как передавало ИА REGNUM, 2 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов.