Екатеринбург, 2 июля, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция поймала 50 посетителей одного из баров, расположенных в центре города. Об этом сообщили журналистам в городском УМВД.

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Их доставили в отделение полиции. В отношении 14 граждан составили административные протоколы, в том числе за мелкое хулиганство. Кроме того, был обнаружен гражданин, разыскиваемый по подозрению в краже.

Отметим, бар был открыт в 2020 году. После этого жители местных домов неоднократно жаловались на его посетителей полицейским.