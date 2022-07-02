Москва, 2 июля, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Материалы о фактах совершения украинскими силовиками преступлений против мирного населения запросит Следственный комитет России (СКР) у Министерства обороны России. Об этом 2 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Kaluga. sledcom.ru Следственный комитет

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По данным СКР, в Запорожье в здании городского Дворца детского творчества националисты развернули опорный пункт, оборудовали склад вооружения и боеприпасов, а по периметру учреждения и на верхних этажах близлежащих жилых домов выставили огневые и снайперские точки. В Краматорске националисты устроили казармы в общежитии технологического техникума и помещениях гимназии, на территории городского парка «Юбилейный» разместили бронетехнику и крупнокалиберную артиллерию. В Бахмуте (ДНР) подразделения ВСУ развернули пункты временной дислокации в зданиях индустриального профессионального колледжа, местным жителям запретили покидать свои дома под предлогом обеспечения безопасности, жёстко пресекая все попытки эвакуироваться в безопасные районы.

Кроме того, отмечают в СКР, в Одессе киевским режимом осуществляется подготовка очередной изощрённой провокации, цель которой — обвинить Вооружённые силы России в убийстве мирных жителей, в том числе несовершеннолетних, разрушить гражданскую инфраструктуру с применением запрещённых международными соглашениями кассетных боеприпасов.

Все указанные факты будут расследованы, действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.