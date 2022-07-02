Москва, , 16:21 — REGNUM 24-летний нападающий «Спартака» и сборной Нидерландов Гус Тиль, не вернувшийся в расположение московского клуба после аренды в «Фейеноорде», может провести следующий сезон в бельгийском «Антверпене» на правах аренды.

Гус Тиль Анна Нэсси

В прошедшем сезоне Гус Тиль принял участие в 32-х турах нидерландской Эредивизи 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В рамках Лиги Конференций УЕФА футболист набрал 8 (6+2) очков по системе гол+пас.

Гус Тиль выступает за «Спартак» с 5 августа 2019 года после перехода из футбольного клуба АЗ за 18 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость нападающего сборной Нидерландов, по оценкам портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.