Луганск, , 16:20 — REGNUM Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сделал ряд кадровых назначений в региональном правительстве. На должность министра связи с массовых коммуникаций назначен Андрей Ерёменко. Ранее он работал в должности заместителя министра.

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О Ерёменко известно, что ему 42 года, он уроженец Луганской области. Имеет опыт работы в сфере почтовой связи и массовых коммуникаций. В органах власти Луганской Народной Республики Андрей Ерёменко работает с 2014 года.

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