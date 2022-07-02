Пасечник назначил нового министра связи и массовых коммуникаций ЛНР
Луганск, 2 июля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сделал ряд кадровых назначений в региональном правительстве. На должность министра связи с массовых коммуникаций назначен Андрей Ерёменко. Ранее он работал в должности заместителя министра.
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Символы ЛНР
О Ерёменко известно, что ему 42 года, он уроженец Луганской области. Имеет опыт работы в сфере почтовой связи и массовых коммуникаций. В органах власти Луганской Народной Республики Андрей Ерёменко работает с 2014 года.