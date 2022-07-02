Таштыпский район, Хакасия, , 16:19 — REGNUM Прокуратура начала проверку по факту инцидента с вертолётом Robinson R-44 в Таштыпском районе Хакасии. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Жёсткая посадка вертолёта на берегу реки в Хакасии Западно-Сибирская транспортная прокуратура

Около 12 часов по местному времени в органы обслуживания воздушного движения поступил сигнал о срабатывании аварийного маяка на воздушном судне, который совершал частный полет из Горного Алтая в Хакасию.

Вертолёт сел на берегу реки Большой Абакан, при этом хвостовая его часть скатилась в воду. По предварительным данным, в результате никто не пострадал, местонахождение вертолёта установлено.

«По данному факту Горно-Алтайским транспортным прокурором организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — отметили в надзорном ведомстве.

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