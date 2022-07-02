Якутск, 2 июля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Пострадавший при крушении самолета Ан-2 мужчина доставлен в районную больницу №2 Якутска. Об этом сообщили 2 июля в оперативном штабе республики.

Оперативный штаб Якутии Выживший при крушении Ан-2 в Якутии

Единственного выжившего при крушении самолёта Павла Кривошапкина обнаружили в пяти километрах от места авиапроисшествия. На вертолёте Ми-8 его доставили в районную больницу. По предварительным данным, у него сотрясение головного мозга и закрытый перелом рёбер. По словам травматолога-ортопеда Руслана Цыпандина, выживший находится в стабильном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт в Якутии пропал 21 июля. Воздушное судно вылетело с местности Ус Хатын под Якутском и должно было долететь до площадки «Вертикальный» в Кобяйском районе. На месте крушения Ан-2 спасатели обнаружили тела двух человек.