Москва, 2 июля, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 2 июля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:05 мск в аэропорту «Внуково» задержано четыре авиарейса, еще 12 отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано четыре рейса, еще четыре отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще один отменен.

Причины задержки и отмены авиарейсов в воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 2 июля в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков и до плюс 27 градусов.